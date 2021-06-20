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“الكاف” توافق على حضور 10 آلاف متفرج بـ 5 جويلية

الشروق الرياضي
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“الكاف” توافق على حضور 10 آلاف متفرج بـ 5 جويلية
أرشيف

وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، على حضور 10 آلاف متفرج، خلال الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي سيجمع شبيبة القبائل بالمضيف نادي كوتون سبور الكاميروني، في انتظار موافقة السلطات الجزائرية.

وجاء في بيان النادي القبائلي: ”وافقت الكونفدرالية الإفريقية على حضور 10 آلاف متفرج لحساب الدور نصف النهائي للمنافسة القارية، في انتظار موافقة السلطات الوطنية”.

وبعد إجراء العديد من المقابلات دون جمهور لتفادي تفشي فيروس كورونا، قررت “الكاف” السماح للنادي الكاميروني بحضور 10 آلاف متفرج.

نفس الأمر، بالنسبة لشبيبة القبائل الذي ينتظر موافقة السلطات العمومية لحضور الجماهير في مقابلة الإياب.

وكانت مواجهة الذهاب مبرمجة أساسا بالملعب متعدد الرياضات “رومدي عجيا” بغاروا، قبل أن تقرر هيئة “الكاف” تغيير الملعب بسبب عدم توفر الملعب الأول على نظام حكم الفيديو المساعد “الفار”.

وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد 27 جوان الجاري، بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

ع. ع

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