“الكاف” توافق على طلب “الفاف” بتمديد آجال إرسال القائمة إلى 15 جويلية

النوادي المشاركة في المسابقات القارية

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مبدئيا، على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتمديد آجال إرسال قائمة الأندية المشاركة في المنافستين القاريتين، رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي، إلى تاريخ 15 جويلية المقبل، بدلا من تاريخ 30 جوان الحالي، مثلما كان متفقا عليه في وقت سابق، عقب البيان الرسمي الذي نشرته الهيئة الكروية القارية، في الساعات الأخيرة، على موقعها الرسمي، بحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”.

وقالت ذات المصادر إن القرار الذي اتخذه الاتحاد المحلي للكرة في الساعات الأخيرة، بتأجيل مباريات الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، على اعتبار أن ذلك سيسهل عمل الاتحاد المحلي في الأسبوعين القادمين، كما سيجنبه ما لا تحمد عقباه مع النوادي المحلية المرشّحة لإنهاء الموسم في “البوديوم”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قبول الاتحاد القاري طلب “الفاف“، جاء عقب تقدم كل من الاتحادين المصري والتونسي بالطلب ذاته في الساعات الأخيرة، على اعتبار أن اختتام المنافسة في البلدين سيكون بتاريخ 30 جوان الجاري، الأمر الذي جعل الجنوب إفريقي بارتريس موتسيبي يوافق على طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على أن يقوم “الكاف” بنشر الخبر في الساعات المقبلة على موقعه الرسمي.

ومعلوم أن الاتحادات المعنية بالمشاركة في المسابقتين القاريتين ستكون مجبرة على تسجيل لاعبيها في الأجل الذي حددته “الكاف” في وقت سابق، المتمثل بتاريخ 31 جويلية المقبل، على أن تسدد النوادي غرامة مالية على كل لاعب تقوم بإضافته عقب انتهاء الآجال المحددة.

جدير بذكره، أن صاحبي المركز الأول والثاني في البطولة سيشاركان رسميا في رابطة الأبطال وكذا كأس الاتحاد الإفريقي، على أن يشارك حامل لقب كأس “الكاف”، اتحاد العاصمة، في ذات المسابقة، إلى جانب جمعية الشلف، في حال تتويجه بكأس الجزائر على حساب شباب بلوزداد، الذي سيكون مرتبطا بـ “الشامبيونزليغ” للموسم الرابع على التوالي.