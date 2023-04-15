“الكاف” توقف الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لمدة ستة أشهر

أدار بامتياز مباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون

كشف الاتحاد البوتسواني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، عن معاقبة الحكم الدولي البوتسواني جوشوا بوندو لمدة ستة أشهر، بسبب ارتكابه خطأ فادحا في مباراة البنين ورواندا، المباراة رقم 84 في تصفيات كأس إفريقيا للأمم يوم 22 مارس الماضي..

حيث أشهر الدولي البوتسواني بطاقة صفراء في وجه أحد لاعبي رواندا في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا ضد البنين من دون تدوين الإنذار، وهو ما سمح للاعب بالمشاركة في مباراة الجولة الرابعة رغم عقوبته الآلية. وعاقبت الكاف أيضا مساعدي بوندو في تلك المباراة وهم: موغوموتسي موراكيل وكيتسو سيباندا وتشيبو جوباجوبا لمدة ثلاثة أشهر. كما منع الاتحاد البوتسواني لكرة القدم الحكم بوندو من إدارة أي مباراة في الدوري المحلي حتى إشعار آخر.

البوتسواني جواشوا بوندو، أدار عديد المباريات للمنتخب الوطني، أهمها أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس إفريقيا بالكاميرون 2021 أمام بوركين فاسو، التي جرت في مراكش أين حرم رياض محرز من ركلة جزاء، وتغاضى عن بطاقة حمراء لأحد لاعبي منتخب الخيول، كما احتج الاتحاد الجزائري على تعيين الحكم البوتسوانى، جوشوا بوندو لإدارة مواجهة الجزائر وكوت ديفوار في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا، وتم تعويضه بالحكم الجنوب إفريقي غوميز.

كما حكم البوتسواني جواشوا بوندو مباراة المنتخب الجزائري والكاميرون في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى المونديال في دوالا، وفاز الخضر بنتيجة هدف لصفر من إمضاء إسلام سليماني، رغم أن الجميع يومها احتج على تعيين الحكم البوتسواني، لكنه أدى مباراة في المستوى.

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية كونغولية، عن تعرض الحكم الدولي التونسي صادق السالمي لعقوبة ثلاثة أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب أدائه في مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد نظيره منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، كوت ديفوار 2024.

واتخذت الكاف قرار العقوبة بناء على شكوى تلقاها من نظيره الكونغولي، الذي اعتبر أن الحكم ظلم نجم المنتخب المهاجم سيدريك باكومبو بطرده رغم أنه لم يرتكب أي خطأ ضد الحارس الموريتاني. وأكد التقرير أن السالمي اتخذ قرارات أخرى مثيرة للجدل وهي التي منحت التعادل لأصحاب الأرض موريتانيا بهدف لمثله، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ربما سيلغي البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب الكونغولي بعد قرار إيقاف الحكم التونسي.