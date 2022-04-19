“الكاف” تُدعّم بقاء عمارة رئيسا للاتحاد الكرة الجزائري

قلّدته منصبا في هيئتها

حاز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، منصب العضوية بِاللجنة المالية لـ “الكاف”.

وسيشغل شرف الدين عمارة هذا المنصب، في فترة ما بين 2022 و2024. كما جاء في أحدث بيان للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم. التي أضافت أن الرّجل الأوّل في “الفاف” تلقى تهاني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بِخصوص المنصب الجديد.

وكان شرف الدين عمارة قد صرّح مُؤخّرا بِأن موتسيبي رفقة رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، قد طلبا منه البقاء في منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ما يعني أن العضوية في اللجنة المالية لـ “الكاف” دعم – ضمنيّ – لِصدّ عمارة عن الرّحيل.