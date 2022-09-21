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رياضة

“الكاف” تُرسل بعثة إلى الجزائر

علي بهلولي
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“الكاف” تُرسل بعثة إلى الجزائر

يوفد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بعثة إلى الجزائر هذا الخميس، وتدوم زيارتها إلى غاية الإثنين المقبل.

وأوضحت “الكاف” في بيان لها نشرته، الأربعاء، أن الهدف من الزيارة هو معاينة ملاعب ومنشآت ومرافق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. على غرار الملاعب ومراكز التدريب والفنادق. مُشيرة إلى أن البعثة تضمّ خبراء فنّيين ينتمون إلى مجالات متباينة.

وأضافت أن بعثتها ستحلّ بِالجزائر منتصف نهار هذا الخميس، ثم تنتقل إلى قسنطينة في اليوم الموالي، لِتزور وهران السبت المقبل، ثم تعود إلى العاصمة وتمكث لِمدّة يومَين.

ونقلت “الكاف” على لسان الأمين العام لِهيئتها فيرون موسينغو أومبا، قوله إن هذه الزيارة هامّة جدا، لِأن الخبراء سيتعرّفون على آخر مستجدّات تحضيرات الجزائر لـ “شان” 2023، وإرسال تقرير مُفصّل إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وأضاف فيرون موسينغو أومبا قائلا إن الزيارة ستسمح أيضا بِمعرفة إلى أين وصلت الاستعدادات، لِتنظيم حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. المُبرمج بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِغرب العاصمة، في الفاتح من أكتوبر المقبل.

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