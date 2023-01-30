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رياضة

“الكاف” تُرسل لجنة إلى شوارع العاصمة خاصّة بِكأس إفريقيا 2025

علي بهلولي
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“الكاف” تُرسل لجنة إلى شوارع العاصمة خاصّة بِكأس إفريقيا 2025
ح.م

زائر مسؤولون تابعون للاتحاد الإفريقي لِلكرة القدم، الإثنين، بعض أحياء العاصمة على غرار القصبة.

وينتمي هؤلاء المسؤولون إلى لجنة “الكاف” الخاصّة بِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، فئة الأكابر.

ومعلوم أن الجزائر ترشّحت لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة 2025.

وفضلا عن الملاعب ومراكز التدريب والفنادق والمطارات والمستشفيات ومرافق أخرى، تتفقدّ لجنة “الكاف” عيّنة من أحياء البلد الذي يترشّح لِاحتضان أكبر تظاهرة كروية في القارّة السّمراء. وذلك جسّا لِنبض الجماهير وقياس درجة صدى هذه اللّعبة في الشارع.

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