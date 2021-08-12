“الكاف” تُرسّم أندية الجزائر المُشاركة في المنافستَين الإفريقيتَين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، عن الأندية التي ستُمثّل الكرة الجزائرية في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”، نسخة 2021-2022.

وتُسحب قرعة الدور التمهيدي للمنافستَين المذكورتَين أعلاه هذا الجمعة، بِالعاصمة المصرية القاهرة حيث يقع مقرّ “الكاف”. بينما ينطلق المشوار في الـ 10 من سبتمبر المقبل.

وهكذا سيلعب فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف في رابطة أبطال إفريقيا، بينما تُشارك شبيبتا الساورة والقبائل في كأس “الكاف”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد استند إلى ترتيب البطولة الوطنية، الخاص بِالجولة الـ 35 التي لُعبت مساء الإثنين الماضي. بِسبب عدم انتهاء المنافسة، وأيضا بعد وضع “الكاف” لِتاريخ الثلاثاء الماضي آخر أجل لِاستلام قوائم الأندية المُشاركة.

ويتصدّر شباب بلوزداد لائحة ترتيب البطولة الوطنية، متبوعا بِوفاق سطيف ثانيا، وتتموقع شبيبة الساورة في المركز الثالث، بينما أحرزت شبيبة القبائل كأس الرّابطة.

للإشارة، فإن الكرة الجزائرية شاركت في الموسم الماضي، بِكلّ من: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، ووفاق سطيف رفقة شبيبة القبائل في كأس “الكاف”.