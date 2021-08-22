“الكاف” تُصدر قرارا نهائيا يخصّ مُنافس “الخضر”

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأحد، قرارا يخصّ منتخب سيراليون مُنافس “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 11 من جانفي 2022، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون.

وسلّطت “الكاف” على منتخب سيراليون عقوبة مالية بِقيمة 5 آلاف دولار، بِسبب “عدم احترام مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق”.

وكانت مباراة منتخب سيراليون وضيفه البنيني المُبرمجة في الـ 30 من مارس الماضي قد تأجّلت، بعد احتجاج الفريق البنيني على نتائج الفحص الطبي، التي كشفت عن إصابة 5 من لاعبيه بِفيروس “كورونا”. وزعم المسؤولون البنينيون أن اتحاد الكرة السيراليوني تعمّد تدوين التقرير الطبي المذكور، حتى يُؤثّر معنويا على البنين ويتأهّل منتخب سيراليون بدلا عنها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان منتخب البنين يكفيه التعادل في هذه المباراة لِحصد بطاقة التأهّل، بينما كانت سيراليون مطالبة بِالفوز وفقط. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وأعادت “الكاف” برمجة هذه المباراة في الـ 15 من جوان الماضي، لِكن بِغينيا كوناكري. وحينها فازت سيراليون على البنين بِهدف لِصفر، وتأهّلت لـ “كان” 2022، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (0/-1). عِلما أن المنتخبَين تعادلا من ناحية رصيد النقاط (7ن)، وفاز كل واحد منها بـ (1-0) في المقابلتَين وجها لِوجه.

وبعدها لجأ اتحاد الكرة البنيني إلى المحكمة الرياضية الدولية (تاس) بِمدينة لوزان السويسرية، أملا في كسب القضية وحضور البطولة الإفريقية. لكن هيئة “التاس” أصدرت حكمها النهائي بِترسيم تأهّل سيراليون، وهو ما جعل “الكاف” تُصدر القرار المذكور أعلاه.

وعليه وبِصفة رسمية ونهائية، ستكون سيراليون ضمن فوج المنتخب الوطني الجزائري وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية. مقابل تبخّر آمال البنين في أن تحجز لِنفسها مقعدا في “كان” الكاميرون وأيضا المجموعة الخامسة.