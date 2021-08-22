“الكاف” تُعاقب شبيبة القبائل

سلّطت “الكاف”، الأحد، على فريق شبيبة القبائل عقوبة مالية بِقيمة 8 آلاف دولار (أكثر بِقليل من مليون دينار).

وفسّرت “الكاف” العقوبة بـ “السلوك غير الرياضي لِأنصار فريق شبيبة القبائل، واجتياحهم لِأرضية الميدان”، خلال مباراة نهائي كأس “الكاف” التي احتضنتها مدينة كوتونو البنينية في الـ 10 من جويلية الماضي.

كما عاقبت “الكاف” المنافس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بِتسديد غرامة مالية قيمتها 13 ألف دولار، بِسبب “السلوك غير الرياضي لِأنصار الفريق” و”مقاطعة مسؤولي نادي الرجاء لِحفل تسليم الميداليات والكأس”.

وسلّطت “الكاف” أيضا غرامة مالية بِقيمة 10 آلاف دولار على اتحاد البنين لكرة القدم، بِسبب “ضعف التغطية الأمنية” في النهائي المُشار إليه.