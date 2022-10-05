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رياضة

“الكاف” تُقصي 3 مدربين من المغرب ومصر وتونس

علي بهلولي
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“الكاف” تُقصي 3 مدربين من المغرب ومصر وتونس

أقصت لجنة الانضباط التابعة لـ “الكاف” ثلاثة مدربين من المغرب ومصر وتونس، بِسبب تزوير الوثائق والشهادات.

وبعد تحقيق قامت به لجنة الانضباط، تبيّن أن هؤلاء التقنيين زوّروا شهادات التدريب “أ” التابعة لـ “الكاف”، وهي أعلى ديبلومات ممارسة هذا النشاط الكروي، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من التقنيين: المغربي يوسف روسي (رقم “2” في الصورة المُدرجة أدناه)، والمصري أحمد إبراهيم (رقم “1”)، والتونسي رفيق محمدي (رقم “3”). الذين أبعدتهم “الكاف” عن ممارسة مهنة التدريب أو التكوين لِمدّة 5 سنوات.

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