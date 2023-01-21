“الكاف” تُكافئ رضواني

نال الدولي الجزائري سعدي رضواني سهرة السبت، جائزة أحسن لاعب في مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومُنافسه الموزمبيقي.

وتمنح المكافأة لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين نسخة الجزائر 2023، والتابعة لـ “الكاف”.

وخاض المدافع رضواني كامل أطوار مواجهة الموزمبيق، وقبل ذلك لم يلعب مباراة ليبيا، أمّا لقاء إثيوبيا فشارك فيه بديلا في الوقت بدل الضّائع.

ويرتبط ابن سطيف – البالغ من العمر 27 سنة – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وهكذا خلف سعدي رضواني زميلَيه: متوسّط الميدان حسام الدين مريزيق والمهاجم عبد الرحمان مزيان، اللّذَين افتكّا الجائزة ذاتها في مقابلتَي ليبيا وإثيوبيا، على التوالي.