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رياضة

“الكاف” تُوجّه دعوة إلى وفاق سطيف

الشروق الرياضي
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“الكاف” تُوجّه دعوة إلى وفاق سطيف

استلمت إدارة نادي وفاق سطيف دعوة من “الكاف”، للمشاركة في المنافسة المُستحدثة بِاسم “الرابطة الإفريقية الممتازة”.

جاء ذلك على لسان إبراهيم العرباوي المدير العام للشركة الرياضية الهاوية المُسيّرة لِنادي وفاق سطيف، في تصريحات أدلى بها لِوكالة الأنباء الجزائرية، السبت.

وإذا كانت “الكاف” ستُنظّم هذه المنافسة في موسم 2023-2024، إلّا أنها لم تستقرّ بعد على اسم البلد مسرح هذه البطولة. رغم أن الأصداء الواردة تُشير إلى تنزانيا، فضلا عن مشاركة صفوة أندية القارّة السّمراء، ورصد جوائز مالية مُغرية جدا تصل إلى رقم 100 مليون دولار. عِلما أن “الكاف” تمنح حاليا مبلغ مليونَي و500 ألف دولار، للفريق المُتوّج بِكأس المنافسة “التقليدية” رابطة أبطال إفريقيا.

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