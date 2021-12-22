“الكاف” تُوضّح بِخصوص مشاركة المحترفين في البطولة الإفريقية

ردّ رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأربعاء، على جدل منع اللاعبين الأفارقة المحترفين بِأوروبا من المشاركة في “كان” الكاميرون المُقرّر انطلاقه في الـ 9 من جانفي المقبل.

ومعلوم أن بعض الأندية الكبيرة في أوروبا وفي طليعتها الفرق الإنجليزية، هدّدت لاعبيها الأفارقة بِعقوبات صارمة في حال خوضهم البطولة الكروية القارية بِالكاميرون. وذلك بِحجّة عودة شبح جائحة “كورونا” وفيروس “أوميكرون” تحديدا.

وتفرض السلطات البريطانية هذه الأيّام إجراءات صارمة، لِكن مَن يدخل إلى بلادها، بِسبب الظرف الصحي المُشار إليه. وتتخوّف أندية “البريمرليغ” من غياب خيرة لاعبيها لِمدّة تُقارب الشهر، ثم خضوعهم لِحجر صحي يُقارب نصف الفترة. مع ما ينجرّ عنه من تأثير سلبي على النتائج في المقابلات المحلية.

وقال رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي في تصريحات أدلى بها لِإذاعة فرنسا الدولية، الأربعاء: “سنعتمد على لوائح الفيفا بِخصوص مشاركة اللاعبين في المنافسات الدولية الكبرى مع منتخباتهم الوطنية. لا نُريد أن تبقى إفريقيا العربة التي تجرّها قاطرة أوروبا”.

وتنصّ اللوائح على حق اللاعب في الحضور إلى معسكر منتخب بلاده، قبل 15 يوما من انطلاق منافسة كبيرة، مثل المونديال أو كأس إفريقيا. وقبل 5 أيّام إذا كان بِصدد خوض مباراة تصفوية.

والظاهر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مُصرّ على تنظيم “العرس” الكاميروني، بِحضور أفضل لاعبي القارة السمراء.