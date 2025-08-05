“الكاف” حدد تاريخ 6 أكتوبر لعقد الجمعية العامة العادية

ستعقد في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية الـ 47 لـ «كاف».

وذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.وأشار «كاف» في بيانه، أن الجمعية العامة العادية ستجمع شخصيات بارزة في كرة القدم الأفريقية،

من بينهم رؤساء الاتحادات الأعضاء الـ 54 في «كاف»، وممثلون عن الاتحادات الإقليمية الستة، وكبار مسؤولي كرة القدم من جميع أنحاء القارة.

بحسب الموقع الرسمي للاتحاد القاري، يترأس الدكتور، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ،أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين لكاف.

وأضاف «كاف»، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الجمعية العامة للاتحاد،بما في ذلك جدول الأعمال ومعلومات اعتماد وسائل الإعلام، في الوقت المناسب.

وكان قد استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد إجراء مراسم سحب قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2025-2026).

وحدد «كاف» بشكل نهائي يوم 12 أوت الجاري موعدًا لإجراء مراسم سحب قرعة البطولتين،والتي ستستضيفها مدينة دار السلام بتنزانيا، وذلك على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024 والتي تحتضنها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.