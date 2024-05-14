“الكاف ظلمنا في قراراته.. ولن أشاهد نهائي كأس الكاف”

مدرب اتحاد العاصمة كارلوس غاريدو يؤكد:

أعلن خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني لاتحاد العاصمة مقاطعته نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بعد العقوبات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق ناديه.

وقال غاريدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور المصرية: “عدم خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية؟ حزين للغاية والوضع مؤلم”.

وأضاف المدرب الإسباني: “عدم مشاركة فريق اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية كان لأسباب لا تخصني، وتبعد عن كرة القدم”.

وتابع: “كنا نتدرب كثيرًا حتى نفوز بهذه البطولة، وكنا نجتهد ونتدرب حتى نلعب المباراتين أمام نهضة بركان، ثم المواجهتين لم يتم لعبهما، لأسباب بعيدة عن كرة القدم”.

وأتم خوان كارلوس غاريدو تصريحاته: “لم أشاهد مباراة نهضة بركان والزمالك لأنني حزين، الكاف ظلمنا في قراراته بشأن مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأزمة”. علما أن غاريدو، قد فاز بلقب الكونفيدرالية مرتين، الأولى مع الأهلي المصري عام 2014، والأخرى مع الرجاء المغربي عام 2018.

وعن توقعاته لمواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علق “بلا شك الأهلي المرشح الأقرب للتتويج لأنه فريق مستقر ومتكامل ويعشق الفوز ويسعى لحسم كل البطولات”، وأتم “عندما تكون مدربا للأهلي فأنت محظوظ، لأن لديك لاعبين أصحاب خبرات يساعدوا على حصد الألقاب”.