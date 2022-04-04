“الكاف” في قبضة لقجع وأنفانتينو

المصري ميدو يكشف بالوثائق:

فتح الدولي المصري السابق “ميدو” النار على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة الرئيس فوزي لقجع، مشيرا بالدليل والبرهان إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بات تحت سيطرة المغرب، بمعية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني أنفانتينو.

خرج المصري ميدو مجددا عن صمته، في برنامجه “ريمونتادا” على قناة المحور المصرية، ليتهم المغرب بالسيطرة والهيمنة على “الكاف”، مؤكدا أن لقجع هو الحاكم الفعلي والخفي لـ”الكاف”، وهو من يتحكم في دواليب صناعة القرار رفقة الرئيس أنفانتينو.

وقال ميدو: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بات لعبة في يد المغاربة ورئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو. الأخير هو من كان وراء تعيين الجنوب إفريقي موتسيبي رئيسا، تصوروا أنه ولأول مرة في تاريخ “القارة السمراء” الهيئة الكروية بـ3 نواب للرئيس، هذا كله من أجل اقتسام “الكعكة” تحت إشراف أنفانتينو الذي تمكن من إقناع الموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي أوغستين سنغو والإيفواري جاك أنوما من التراجع عن الترشح لمنصب الرئيس لصالح موتسيبي، بمقابل الفوز بمكتسبات ومناصب أخرى”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي أجاكس أمستدرام الهولندي: “فضلا عن ذلك، منصب السكرتير العام لـ”الكاف” سحب من مصر بعد وفاة عمرو فهمي، لصالح مغربيين على التوالي آخرهم عبد المنعم باه، قبل تعيين الكونغولي السويسري فيرون موسينغا، كون المغربي باه، يخضع الآن للتحقيق بسبب فضائح الرئيس السابق أحمد أحمد، كما تم مؤخرا إقالة 23 موظفا مصريا من داخل الهيئة القارية، بمقابل ذلك تعيين 16 مغربيا”.

وواصل: “البعض ممن يشاهدني الآن يتساءل، لماذا يعني بالضرورة تعيين موظفين مصريين بالاتحاد الإفريقي؟ أقول لهم نعم حتى موظفو “الفيفا” أغلبهم سويسريون، على اعتبار أن مقر الهيئة الدولية في هذا البلد، وهذا توفيرا للمال والتنقلات، أمر طبيعي وبديهي.. الاتحاد المغربي سيطر حاليا على “الكاف”، كل الموظفين تقريبا مغاربة وهذا ما يفسر امتلاك وسائل الإعلام المغربية للمعلومة قبل نظيرتها المصرية”.

وتحدى ميدو الجميع، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية في هذه التصريحات، قائلا: “أملك الدليل على كل كلمة أقولها بالوثائق، من يرِد التكذيب فليتفضل”.

وعاد الدولي المصري السابق إلى الحديث عن رؤساء اللجان، حيث قال في هذا السياق: “ما يحدث في “الكاف” مهزلة، لقد تم تهميش الكوادر الإفريقية لحساب بعض الوجوه الأوروبية في المناصب الحساسة والفاعلة”، وتابع: “لقد تم تعيين السويسري صاحب الأصول الكونغولية فيرون موسينغا في منصب الأمين العام للكاف، والإيطالية ساندرا لاتوري مديرة لمكتبه، والإيطالي لوكا بياتسا، قائما بأعمال مدير الإدارة، والسويسري بول ألفير في منصب القائم بأعمال المدير التجاري والإسباني خافيير أوليا مسؤولا عن الحقوق التسويقية، أين هم الأفارقة؟”.

ميدو المطلع جيدا على خبايا الاتحاد الإفريقي، سبق له وأن وجه اتهامات خطيرة للحكم الغامبي باكاري غاساما، المتسبب بنسبة كبيرة في إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من الترشح لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث قال بشأنه: “بكاري غاساما هو الحكم الملاكي للاتحاد الإفريقي، “الكاف” عندما يريد توجيه مباراة معينة بنتيجة معينة باحترافية وذكاء، يذهبون لحكام معينين وبعض الأسماء من ضمنهم أو كبيرهم هو بكاري غاساما”.