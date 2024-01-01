الكاف: كفاءة بلماضي وتألّق عمّورة بِإمكانهما جلب اللّقب القاريّ للجزائر

بلماضي ولاعبوه يحتفلون بِهدف عمّورة في مرمى المُضيّف التنزاني، شهر جوان من عام 2022.

قدّم الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الإثنين، وصفا عن النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، ولاعبه المتألّق محمد الأمين عمّورة، وهدف “الخضر” في المحفل القارّي الإيفواري.

وفي تقرير لها عن المنتخب الوطني الجزائري، سجّلت “الكاف” ملاحظات عن التقني بلماضي فحواها: “بلماضي مِن مُحبّي اللّعب الهجومي، ويعتمد أكثر على الأجنحة. ويطلب دائما من لاعبيه تجنّب إعطاء المساحة للمُنافس، خاصّة في وسط الملعب، فيما يُطالب الجميع بِالمُشاركة في المهام الدّفاعية عند فقدان الكرة. ومِن صفات المدرّب الجزائري روح الانتصار، وخطابه الحماسي للاعبيه قبل وأثناء المقابلات، ورفضه الدّائم للخسارة”.

وبِخصوص المهاجم عمّورة، قالت عنه هيئة الرئيس باتريس موتسيبي: “الجزائري محمد الأمين عمّورة هو موهبة إفريقية صاعدة. ويُعدّ المهاجم البالغ من العمر 23 عاما أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في القارة الأوروبية منذ بداية الموسم الحالي. وسرعان ما أصبح النجم الرّئيسي لِنادي سان جيلواز البلجيكي، حيث سجّل هناك 16 هدفا، وجذب إليه انتباه أفضل أندية العالم. هو أحد العناصر التي سيعتمد عليها بلماضي في البطولة الإفريقية 2024. عمّورة لاعب مهاري وفني وسريع، هجماته مُدمّرة للجبهة الخلفية للمُنافس، ومُراوغ، ويُمكنه اللّعب من الجهة اليسرى أو اليُمنى. ورغم قِصر قامته (1.68م)، إلّا أن ابن مدينة جيجل يُمثّل خطرا على المدافعين المُنافسين، بِفضل قدراته الفنية وقوته الرياضية”.

هذا وسيذهب “مُحاربو الصّحراء” إلى كوت ديفوار بِهدف إحراز اللّقب الثالث في تاريخهم، مُعزّزين بِعدّة أسلحة أبرزها كفاءة وخبرة بلماضي الذي يُمسك بِالزّمام الفني منذ ستّة أعوام خلت، ومعرفته بِأجواء المنافسات الإفريقية. يقول الاتحاد القارّي لِكرة القدم.