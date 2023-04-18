الكاف لم تعين غربال وطاقمه وتحتفظ بهم للأدوار القادمة

اختتام تربص الحكام بالقاهرة

اختتم التربص المغلق لحكام النخبة الأفارقة الذي برمجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أربعة حكام جزائريين، استعدادا لربع ونصف نهائي منافسة رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف.

وعرف التربص مشاركة حوالي 70 رسميا، منهم 25 حكما، 30 حكما مساعدا، 5 حكام فيديو، خمسة مكونين وتقنيان اثنان في “الفار”. ويرتكز برنامج التربص، على تحسين معارف رسميي المقابلات الكروية مثل دراسة الإشكاليات التي تقع في منطقة العمليات، وضعية التسلل، تسيير اللعب، الأخطاء التكتيكية وأخطاء الأيدي. وشارك في هذا التربص أربع حكام دوليين جزائريين وهم السادة مصطفى غربال ولحلو بن براهم(حكام ساحة)، مقرارن قوراي وعباس أكرم زرهوني (مساعدان).

ولم تعين لجنة التحكيم للكاف الطاقم الجزائري غربال في الدور ربع نهائي لرابطة الأبطال الإفريقية أو كأس الكاف، وفضلت بنسبة كبيرة الاحتفاظ بهم إلى الدورين نصف نهائي والنهائي باعتباره الأحسن قاريا بدليل بقائه خلال كأس العالم إلى غاية الدور النهائي واختيارهم في كل المنافسات التي تشرف عليها الكاف والفيفا، في حين عيّنت حكمين جزائريين في مباراتين بتونس وجنوب إفريقيا.