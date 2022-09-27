“الكاف”.. ملعب الرويبة يُمكنه احتضان المقابلات الإفريقية

منح الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم ملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة، الضوء الأخضر لِاحتضان المقابلات الرّسمية للأندية التي يُشرف على تنظيمها.

ويتعلّق الأمر هنا بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا، حيث يُشارك كلّ من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، وكأس “الكاف” التي يخوض غمارها اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة.

وبلغت المنافستان محطّة الدور الثاني، الذي ستُجرى مقابلاته في منتصف أكتوبر المقبل.

ومعلوم أن ملعب الرويبة (شرق العاصمة) يسكوه بساط طبيعي، ويتّسع لِنحو 12 ألف متفرّج.

كما حازت رخصة “الكاف” كلّ من ملاعب: “ميلود هدفي” بِوهران، و”5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”مصطفى شاكر” بِالبليدة، و”8 ماي 1945″ بِسطيف.