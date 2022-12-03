“الكاف”: نظام جديد في إقصائيات مونديال 2026

9 منتخبات لأفريقيا وآخر بمرحلة الملحق

لم يفصل الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائياً في نظام النسخة المقبلة لنهائيات كأس العالم، بعدما قرر رفع عدد المتأهلين إلى 48 منتخباً ومنح مقاعد أكثر وتوزيعها عبر القارات، خاصة بعد الشكاوى التي ظهرت في قارتي أفريقيا وآسيا لعدم تساوي الحظوظ مع المنتخبات الأوروبية.

قالت مصادر متطابقة لـ”الشروق” إن مونديال 2026 المقرر بالولايات المتحدة كندا والمكسيك يلعب بـ 48 منتخبا بدل 24 الذين يشاركون في مونديال قطر ونظام التأهل سيتغير من قارة إلى أخرى، بحسب عدد المنتخبات المشاركة، ويتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يترأسه جياني انفانتينو إلى تغيير نظام المجموعات خلال كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، حيث سيتم تقسيم المتأهلين إلى 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات، مع العمل بمعايير خاصة لمحاولة تجنب مواجهة منتخبين من القارة نفسها، علما أن كأس العالم بقطر هي النسخة السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998) في كأس العالم بروسيا سنة 2018، درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا والمقررة سنة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف عن المدن التي ستستضيف منافسات مونديال 2026، وهي فانكوفر الكندية، سياتل الأمريكية، لوس أنجلوس الأمريكية، سان فرانسيسكو الأمريكية، جوادا لا خارا المكسيكية، كانساس الأمريكية، تورنتو الكندية، بوسطن الأمريكية، فيلادلفيا الأمريكية، ميامي الأمريكية، نيويورك الأمريكية، نيو جيرسي دالاس الأمريكية، أتلانتا الأمريكية، هيوستن الأمريكية، مكسيكو سيتي المكسيكية، مونتيري المكسيكية.

وعن النظام الذي يستعمله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يضم 54 بلدا، قالت مصادر صحفية، إن نظام التصفيات سيلعب على ثلاث مراحل، الأولى: يتم إقامة مباراة دور تمهيدى بين 18 منتخبا هم الأقل فى تصنيف الفيفا، على أن يتأهل 9 فرق من مباراتي ذهاب وإياب، والمرحلة الأخيرة: يتم تقسيم المنتخبات المتبقية (36 منتخبا) إلى 3 مستويات بحسب تصنيف الفيفا، يضاف إليهم في المستوى الرابع المنتخبات المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني، ثم يتم تقسيمهم على 9 مجموعات من 4 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل إلى المونديال متصدر كل مجموعة، بينما يذهب المنتخب صاحب أفضل مركز ثان إلى مرحلة الملحق، التي يشارك فيها منتخب من كل قارة، بحسب مقترح فيفا.