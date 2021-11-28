لإعداد حكام أفارقة من مستوى عالمي

وقعت الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مذكرة تفاهم بالقاهرة، ستطلق حقبة جديدة في النهوض بالتحكيم الاحترافي في إفريقيا، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الإفريقية. وتم توقيع المذكرة على هامش الجمعية العمومية غير العادية الـ13 للكاف بالقاهرة، من قبل رئيسي الهيئتين، على التوالي، باتريس موتسيبي وجياني إنفانتينو، وتهدف إلى تكوين حكام أفارقة من مستوى عال والمساهمة في النهوض بالتحكيم وتكوين الحكام في الاتحادات الأعضاء.

ونقل بيان للكاف عن جياني إنفانتينو أن “التحكيم عنصر مهم في كرة القدم، علينا أن نحترف ونرتقي بمستوى التحكيم في إفريقيا وأن نضمن أن لدينا حكاما في أفضل الظروف… مذكرة التفاهم التاريخية هذه هي مجرد مثال على كيفية عمل الهيئتين معا لرفع معايير الجوانب المختلفة لكرة القدم في هذه القارة العظيمة”.

من جهته، قال باتريس موتسيبي: “إن إفريقيا تنطلق في رحلة ستمكنها من لعب دور مؤثر للغاية في كرة القدم العالمية… نحن واضحون ، يجب أن تكون إفريقيا الأفضل ويجب أن تنتج الأفضل؛ ليس فقط اللاعبين، ولكن الإداريين وأيضًا الحكام”. وتابع: “نريد أن نرى الحكام الأفارقة يديرون نهائيات كأس العالم ونريد أن نرى حكام المباريات متفوقين”، داعيا إلى دعم المواهب بشكل كامل واتخاذ خطوات عملية للتحرك في هذا الاتجاه الجريء. وقدم مدير حكام الفيفا بييرلويجي كولينا، من جهته، عرضا كشف فيه أن الفيفا تكرس جهودها لدعم نجوم الحكام الأفارقة ولتكوين حكام الغد، مبرزا أنه سيتم العمل على تحديد لائحة تضم 24 حكما من جميع أنحاء إفريقيا، رجالًا ونساءً، للمشاركة في هذا المشروع.