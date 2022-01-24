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رياضة

“الكاف” يؤجل مباراة “الكناري” وليوبارد إلى الخميس

سليم.ع
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“الكاف” يؤجل مباراة “الكناري” وليوبارد إلى الخميس

أجل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة العودة بين شبيبة القبائل وضيفه روايال ليوبارد الإسواتيني إلى يوم الخميس.

وكان من المقرر أن يجري لقاء الشبيبة وليوبارد، هذا الأربعاء، قبل أن يتم تأجيله بيوم واحد، بطلب من النادي الإسواتيني.

ووفق البرمجة الجديدة للمباراة، فإنها ستجرى يوم الخميس بداية من الساعة السادسة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وكان من المنتظر وصول بعثة نادي ليوبارد إلى الجزائر، أمس الأحد، إلا أن الإتحاد الإسواتيني لكرة القدم، راسل إدارة الشبيبة، وأعلمها بتأجيل وصوله.

وانهزم فريق شبيبة القبائل في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في انتظار نتيجة لقاء العودة، وتدخل المباراة في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف، المؤهل إلى دور المجموعات.

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