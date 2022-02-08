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رياضة

“الكاف” يباشر زياراته إلى كوت ديفوار للاطمئنان على “كان” 2023

سليم.ع
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“الكاف” يباشر زياراته إلى كوت ديفوار للاطمئنان على “كان” 2023
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شرع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في زيارات المعاينة إلى كوت ديفوار للاطمئنان على مدى استعداد البلد لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2023 ..
وزار الاثنين الأمين العام لـ”الكاف” فيرون أومبا كوت ديفوار، وكان في استقبال وفد “الكاف”، رئيس الوزراء الإيفواري ووزير الرياضة، وزار الوفد مدينة كورهوجو وهي إحدى المدن التي تستضيف البطولة.
وحسب تقارير إعلامية فإن رئيس وزراء كوت ديفوار وعد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتجهيز كل شيء بنهاية العام الحالي وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.
وأضافت التقارير أن رئيس “الكاف” موتسيبي قدم تعليمات للأمين العام من أجل السفر بشكل مستمر إلى كوت ديفوار للوقوف على مدى استعدادهم لإحتضان البطولة المرتقبة في صيف 2023 .

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