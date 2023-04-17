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رياضة

الكاف يتخذ هذا الإجراء لمنع تزوير أعمار اللاعبين في “كان” الجزائر

عمر سلامي
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الكاف يتخذ هذا الإجراء لمنع تزوير أعمار اللاعبين في “كان” الجزائر
ح.م
شعار الكاف

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء أشعة رنين مغناطيسي على كل لاعبي الفرق المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، لمنع تزوير  أعمار اللاعبين.

وأعلن “كاف” موافقته على توصيات لجنة تنظيم كرة القدم للشباب واللجنة الطبية التابعة للكاف، بإجراء تعديلات على المادة 27 من لائحة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

سيتم تنفيذ التعديلات بداية من نسخة العام الجاري التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 29 أفريل الجاري وإلى غاية 19 ماي المقبل.

وستكون أبرز تعديلات تلك المادة بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على كل لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة لتحديد أعمار اللاعبين، منعا لأي تلاعب من المنتخبات، وفي حال وجود منتخب يضم أكثر من 4 لاعبين فوق السن القانونية للمشاركة في البطولة، سيتم استبعاده.

أما إذا تبيّن، بعد اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي لمنتخب مشارك، أن واحدا أو اثنين أو ثلاثة من لاعبيه غير مؤهلين، فلن يسمح للاعبين بالمشاركة في المنافسة، في حين سيُسمح للمنتخب بالمشاركة، لكن لن يُسمح له باستبدال اللاعبين غير المؤهلين.

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