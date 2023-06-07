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رياضة
الفائز بين الوداد والأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

الكاف يجدد الثقة في الإثيوبي تسيمبا لإدارة نهائي رابطة الأبطال

ع. ع
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الكاف يجدد الثقة في الإثيوبي تسيمبا لإدارة نهائي رابطة الأبطال

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إبعاد الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، عن إدارة مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، في أعقاب الأحاديث التي ترددت مؤخرًا عن اعتراض المارد الأحمر على تعيينه حكمًا لهذه الموقعة.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن الإثيوبي باملاك تيسيما من أكفأ حكام القارة، وتم منحه مهمة إدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا كونه من أصحاب الخبرة، وليس هناك نية لتغيير الحكم أو محاولة إبعاد عن إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي الأبطال.

ويمنح الكاف ثقته الكاملة في حكام بشكل عام، الذين يتم اختيارهم لمثل هذه الأحداث، ومن بينهم الحكم الإثيوبي وأنه أحد حكام الصفوة في القارة، ولديه نزاهة كبيرة في إدارة مثل هذه المواجهات، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة جعلت الاتحاد الأفريقي يمنحه إدارة مباراة بهذا الحجم بين الأهلي والوداد.

ويلعب الأهلي أمام فريق الوداد المغربي في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل، بعد أن حسم الأحمر مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما بيرسي تاو ومحمود كهربا، في حين سجل سيف الدين بوهرة هدف بطل المغرب الوحيد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي،علما أن الفائز في هذه المباراة يواجه اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف يوم 11 أوت القادم. ولم تحدد بعد هئية موتسيبي الملعب الذي ستقام فيه هذه المواجهة.

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