“الكاف” يجمع الاتحادات الأعضاء الـ54 في الورشة الافتتاحية لبرنامج “الكاف”

سيستضيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” النسخة الافتتاحية من ورشة العمل الاستراتيجية لبرنامج “الكاف” أمباكت بداية من الأحد 29إلى أوت 2025، على هامش بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان”، توتال إنيرجيز، “باموجا” 2024، في كمبالا، أوغندا ونيروبي، كينيا.

يُعد برنامج “الكاف” أمباكت مبادرة رئيسية لـ”الكاف” تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام أموال تطوير “الكاف”، ودعم الاتحادات الأعضاء، وضمان النمو المُستدام والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية.

سيجمع “الكاف”، لأول مرة، جميع رؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54 إلى جانب الأمناء العامين، في ورشة عملية تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتشجيع مسابقات الشباب، ودفع مبادرات التوعية المجتمعية المؤثرة.

ستوفر جلسات “الكاف” أمباكت، المنظمة على ثلاث مجموعات، إرشادات عملية حول أهداف البرنامج، وحقوق وواجبات الاتحادات الأعضاء، والمساهمات المالية والتقارير، بالإضافة إلى الضمانات لمنع سوء استخدام أموال برنامج “الكاف” أمباكت.

قالت مديرة الاتحادات الأعضاء في “الكاف”، سارة موكونا: “هذه الورشة الخاصة ببرنامج “الكاف” أمباكت هي الأولى من نوعها، حيث تجمع الرؤساء وفرقهم الإدارية للعمل بشكل عملي على تعزيز الحوكمة والأثر. وتعكس التزام “الكاف” بتزويد قادتنا بالأدوات اللازمة لجعل كرة القدم الإفريقية تنافسية عالميًا ومستدامة ذاتيًا”.

ستُعزز ورشة العمل الاستراتيجية للمائدة المستديرة لـ “الكاف” أمباكت التعاون عبر الاتحادات الأعضاء الـ54، وتقوي الحوكمة المالية، وتبرز الالتزام المشترك بتطوير كرة القدم الإفريقية على المستوى العالمي.