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رياضة
تضم 27 لاعبا والاعتماد على 23 لاعبا فقط خلال المباريات

الكاف يحدد تاريخ الثالث من جانفي لإرسال القائمة المشاركة في “الكان”

ع. ع
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الكاف يحدد تاريخ الثالث من جانفي لإرسال القائمة المشاركة في “الكان”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الموعد النهائي لتوصله باللوائح النهائية للاعبي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان كوت ديفوار 2023″، بالإضافة لعدد اللاعبين المسموح لكل منتخب الاعتماد عليهم في النهائيات المرتقبة في الفترة الممتدة ما بين الـ13 جانفي و11 فيفري.

وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بأنه على الاتحادات الكروية التي تمثل المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان الكوت ديفوار 2023″، إرسال لوائح لاعبيها النهائية المشاركة في البطولة القارية في أجل أقصاه الأربعاء 3 جانفي 2024.

كما أبرز الاتحاد الإفريقي في بلاغ له، أنه من حق كل منتخب تسجيل 27 لاعبا في لائحته النهائية، لكن لا يمكنه الاعتماد إلا على 23 لاعبا خلال مباريات البطولة.

ولا يمكن لأي منتخب، حسب “الكاف“، استبدال أي لاعب بعد إرسال لائحته النهائية، إلا في حال إصابة أحد لاعبيه قبل 24 ساعة من موعد المباراة، مبرزا: “لا يمكن استبدال أي لاعب في التشكيلة النهائية، إلا بعد تعرضه لإصابة خطيرة قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة الأولى للفريق، وبعد موافقة اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم”. ومن المتوقع أن تكون جميع المنتخبات الـ24، المشاركة في البطولة القارية، أرسلت يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، اللوائح الأولية للاعبيها، والمكونة من 55 لاعبا، في أفق تقليصها إلى 27 لاعبا في 3 جانفي 2023.

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