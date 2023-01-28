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رياضة

“الكاف” يحدد طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

عمر سلامي
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“الكاف” يحدد طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
ح.م
شباب بلوزداد

اختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد.

ويتكون طاقم التحكيم من، الحكم الرئيسي باسيفيك ندابيهاوينيمانا ومساعديه إيميري نيودجابو وباسكال نديمونزيجو، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الكريم تواجير أوموكيزا.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، كما كلف الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام بادارا بياتا من السنغال، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

ويواجه شباب بلوزداد، مضيفه الزمالك المصري، يوم 10 فيفري المقبل، في ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن شباب بلوزداد يتواجد في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من الزمالك المصري و الترجي الرياضي التونسي، والمريخ السوداني.

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