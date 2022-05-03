“الكاف” يحدّد موعد لقاءي “الخضر” أمام أوغندا وتنزانيا

مصري وسوداني لإدارة المواجهتين القادمتين للخضر

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، موعد خوض لقاءي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023، المرتقب إقامتها صيف العام القادم بكوت ديفوار.

وكانت عملية القرعة التي جرت الشهر الماضي بالعاصمة الجنوب افريقية جوهانسبورغ، قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة سهلة نسبيا، حيث سيلاقي منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا عن المجموعة السادسة.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عبر موقعه الرسمي، عن مواعيد إجراء الجولتين الأولى والثانية امام أوغندا وتنزانيا على التوالي، من تصفيات “كان” بكوت ديفوار، حيث ذكر في بيان له، أن الاتحاد الأفريقي، حدد مواجهة المنتخب الجزائري الأولى، يوم 4 جوان 2022، بملعب المجمع الأولمبي بوهران، أمام المنتخب الأوغندي.

تصفيات كان 2023

وسيدير المباراة رباعي مصري بقيادة محمد عادل، مع مساعديه محمد سمير جمال سعد، وأحمد توفيق تليب علي، والحكم الرابع إبراهيم نور الدين، والتونسي بوصايري بوجال محافظا للمباراة، فيما يكون الدكتور الجزائري جمال الدين دامرجي طبيب الكوفيد-19.

وسيخوض المنتخب الوطني، مباراة الجولة الثانية التي ستجرى بإدارة الحكم السوداني محمود علي محمود، أمام المنتخب التنزاني، يوم الأربعاء 8 جوان 2022 بالملعب الوطني بدار السلام.

وسيكون في مساعدة علي محمود مواطناه، أحمد ناجي سوباخي (مساعد أول) والمعز علي محمد أحمد (مساعد ثان) بينما سيكون السوداني الصديق محمد محمد الطريفي الحكم الرابع. كما عينت الكاف الإسواتيني زيد جامبار دلاميني محافظا للقاء، فيما لم يتم بعد تعيين طبيب الكوفيد-19.

وبعد خوض الجولتين الأوليين، سيستأنف رفاق القائد رياض محرز التصفيات في شهر سبتمبر (17-29 سبتمبر) باستقبال منتخب النيجر قبل التحول إلى نيامي لمواجهة نفس المنافس، في وقت ستجري الجولتان الأخيرتان في شهر مارس 2023.