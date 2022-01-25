“الكاف” يحقق في حادثة الكاميرون و”الفيفا” يعزي عائلات الضحايا

أكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه فتح تحقيقا لمعرفة المزيد من التفاصيل، في حادث مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين، عند مدخل ملعب أوليمبي بالكاميرون.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا قال فيه: “علمنا بالأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون البلد المضيف وجزر القمر”.

وأضاف “الكاف” في بيانه: “نحقق حاليا في الحادث من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل “.

وتابع “الكاف في بيانه: “نحن على تواصل دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة، وأرسل الرئيس باتريس موتسيبي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا، لمؤازرة المصابين في المستشفيات في ياوندي”.

ومن جهة أخرى، تقدم الإتحاد الدولي لكرة القدم، بتعازيه الخاصة إلى عائلات الضحايا، وقال “فيفا” في بيان له على موقعه الرسمي: ” “يتقدم الفيفا بأحر تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أوليمبي “.

وأضاف الإتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: ” في هذه اللحظة الصعبة مجتمع كرة القدم العالمي يتضامن مع الضحايا، والذين أصيبوا في الحادث، وجميع موظفي الكاف والاتحاد الكاميروني لكرة القدم “.