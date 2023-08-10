الكاف يحقق مع رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التحقيق في اتهامات وجهت لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل ايتو.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أنه تقرر فتح تحقيق بعد تلقي طلبات وفقا للوائح الاتحاد القاري”.

ولم يكشف كاف عن مخالفة صامويل إيتو التي تسببت في تحويله للتحقيق، واكتفى بالتوضيح في بيانه: “نفترض أن صامويل ايتو بريء حتى يتم النظر في الاتهامات التي تتعلق بمزاعم السلوك غير اللائق” .

وشدد كاف على أنه سيقوم بإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ، يصدر بيانا رسميا، يعلن فيه التحقيق فيما وصفه بأنه اتهامات خطيرة ضد #صامويل_إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إثر وصول شكاوي ضده. pic.twitter.com/Ey7bcFp8CJ — El Capitano⭐ (@spuerlilo) August 9, 2023

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد كشفت قبل أسابيع أن إيتو متهم بمجاملة فريق كاميروني للصعود من الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن هناك مكالمة هاتفية مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، يطلب فيها الأخير مساعدة فريقه للصعود للدوري الممتاز.

وأكدت أن رئيس النادي الكاميروني، طالب الالتقاء بإيتو في مقابلة سرية.

ونجح فريق فيكتوريا يونايتد، في القفز من المركز الثامن إلى الصدارة، ليصعد للدوري الممتاز في الكاميرون.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن إيتو، يتم التحقيق معه بعد أن وافق على أن يكون سفيرا لشركة مراهنات، وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.