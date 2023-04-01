“الكاف” يدرس إجراء تعديلات على مواعيد تصفيات “كان كوت ديفوار”

القرار سيتم خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن وجود مقترحات لتعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن هناك 3 اتجاهات داخل الكاف في الوقت الحالي، الأول هو إنهاء التصفيات في التوقف الدولي خلال جوان المقبل.

وأضاف: “الاتجاه الثاني يتمثل في إنهاء التصفيات بالتوقف الدولي في سبتمبر المقبل، مع منح فرصة للمنتخبات الإفريقية لخوض وديات في جوان المقبل، أما الاتجاه الثالث فهو الإبقاء على مواعيد التصفيات دون تعديل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا في التوقف الدولي خلال جوان المقبل، ثم تختتم التصفيات بالتوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ويحسم الكاف قراره النهائي بشأن مواعيد تصفيات أمم أفريقيا، خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي. وضمنت سبع منتخبات خلال الجولة الرابعة من التصفيات، تواجدها في نهائيات“كان” 2023، وهي، الجزائر، تونس، السنغال، المغرب، جنوب أفريقيا، بوركينافاسو وكوت ديفوار (منظم البطولة)، ليبقى الصراع قائما بين 17 منتخبا للتواجد في كان كوت ديفوار، في انتظار الجولتين الخامسة والسادسة لمعرفة القائمة النهائية لكل المنتخبات. ويواجه المنتخب الجزائري في الجولة الخامسة يوم 12 جوان القادم خارج الديار المنتخب الأوغندي، ويستقبل في الجولة الأخيرة المنتخب التنزاني بالجزائر.

ن. ب