“الكاف” يرفض تغيير الحكم البوتسواني جوشوا بوندو

رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الطعن الذي تقدم به الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بخصوص تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة لقاء الذهاب بين “الخضر” والكاميرون في دوالا.

وردّ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عل طلب “الفاف” لتغيير الحكم البوتسواني، من خلال بيان أكدت من خلاله تمسكها بالحكم جوشوا بوندو لإدارة لقاء الذهاب بين الكاميرو والجزائر يوم 25 مارس الجاري في دوالا.

وقال “الكاف” في بيانه أن تبريرات “الفاف” لتغيير الحكم غير مقنعة، وأكد أن جوشوا يعتبر من الحكام المحترفين الذين تعتمد عليهم، بالنظر إلى خبرته الكبيرة. وتقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بطعن إلى الإتحاد الإفريقي للعبة، يوم 9 مارس، من أجل تغيير الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي تم تعيينه لإدارة لقاء ذهاب المباراة الفاصلة، الذي سيلعب في جابوما بمدينة دولا يوم 25 مارس الجاري.

وعين “الكاف” الغامبي باكاري غاساما لإدارة لقاء الإياب أمام الكاميرون المرتقب يوم 29 مارس الجاري في ملعب تشاكر بالبليدة.