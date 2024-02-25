“الكاف” يستبعد الحكم المغربي رضوان جيد من قائمة الحكام الأفارقة

قررت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، استبعاد الحكم المغربي رضوان جيد بشكل نهائي من قائمة الحكام الأفارقة المعتمدين لقيادة المباريات القارية.

ويأتي قرار لجنة الحكام بمثابة عقوبة في حق رضوان جيد بعد رفضه إدارة المباراة الترتيبية لكأس أمم إفريقيا بين جنوب إفريقيا والكونغو الديموقراطية، فضلا عن احتجاجه على عدم تمكينه من قيادة مباريات أكثر في “كان” الكوت ديفوار، ليتم استبداله بالإثيوبي باملاك تيسيما. واستبدلت لجنة الحكام رضوان جيد الذي كان من المفترض أن يقود المواجهة بمواطنه سمير الكزاز، مع الإبقاء على المساعدين لحسن أزكاو والمصطفى أكركاض.