“الكاف” يسلط غرامة مالية على “الخضر” بسبب الجماهير

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منتخب الجزائر بغرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار، بسبب اجتياح عددا من جماهيره أرضية الميدان بعد مباراة كوت ديفوار.

وأشار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان له على موقعه الرسمي، أن تقرير حكام المباراة ذكر أنه في نهاية مباراة “الخضر” وكوت ديفوار، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، اجتاح حوالي 40 مناصرا الملعب، معظمهم من المدرج الشرقي.

كما فرض “الكاف” غرامة 10 آلاف دولار على اتحاد كرة القدم الإيفواري لغزو أنصارهم الملعب، في ذات المباراة، منها 5 آلاف دولار غير نافذة.