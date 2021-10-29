الكاف يسمح بتسجيل 28 لاعبا للمشاركة في “كان 2022”

قرار يريح المنتخبات في دورة الكاميرون

سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمنتخبات 24 المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم بداية العام المقبل بالكاميرون (9 جانفي-6 فيفري) بتسجيل 28 لاعبا على الأكثر عوض 23 المعتادين، لمواجهة احتمالات الإصابة بعدوى جائحة كورونا، ففي مذكرة وجهت للبلدان 24، أوضحت الهيئة الكروية القارية بأن كل بلد بإمكانه تسجيل خمسة لاعبين إضافيين، إذا رغب في ذلك، ويوضح نفس المصدر، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تفاديا لتعرض المنتخبات لغيابات عديدة في حال وجود حالات إيجابية في صفوفها.

ولكن تترك الكاف للمنتخبات حرية قيد 5 لاعبين جدد أو الاحتفاظ بالقائمة الأصلية لـ23 لاعبا، كما تتحمل المنتخبات تكاليف اللاعبين الإضافيين، وحسب مذكرة الكاف: “تتحمّل اتحاديتكم تكاليف السفر والإقامة بالنسبة للاعبين الخمسة الإضافيين”.

وتجري دورة الكان-2021 للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا، منها ضيفان جديدان، وهما جزر القمر وغامبيا، اللذان يتأهلان لأول مرة في تاريخهما للمرحلة النهائية، وتم تقسيم المنتخبات 24 على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل الأولان عن كل مجموعة وأحسن أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث للدور ثمن النهائي للنسخة الـ33، التي ستنظم بخمس مدن كاميرونية وهي: ياوندي ولمبي ودوالا وبافوسام وغاروا.

وسيكون المنتخب الوطني حامل اللقب القاري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، ويستهل “الخضر” حملة الدفاع عن لقبهم يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 أمام سيراليون بملعب جابوما بدوالا، ثم غينيا الاستوائية يوم الأحد 18 جانفي بنفس الملعب وأخيرا كوت ديفوار يوم 20 جانفي بذات الملعب أيضا.