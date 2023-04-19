“الكاف” يشيد ببن ناصر
أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المتأهل مع ناديه ميلان إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.
وأثنى “الكاف” عبر حسابه الرسمي على تويتر، على بن ناصر، وكتب : ” لا تأمن على شباكك فثعلب الجزائر أتى لزيارتها لا محالة”.
وأضاف: ” اسماعيل بن ناصر كلمة سر الانتصارات أينما حل وأينما كان”.
لا تأمن على شباكك فثعلب الجزائر أتي لزيارتها لا محالة 🦊
🇩🇿 إسماعيل بن ناصر كلمة سر الانتصارات أينما حل وأينما كان ⭐️#TotalEnergiesAFCON | @LesVerts | @IsmaelBennacerpic.twitter.com/t2CifiFKy7
— CAF – عربي (@caf_online_AR) April 18, 2023
وأرفق حساب الكاف، تغريدته، بمقطع فيديو لعدة مباريات لبن ناصر مع “الخضر”، في كأس أمم إفريقيا 2019 ، التي توج بها أشبال بلماضي، والتي حصد فيها اسماعيل بن ناصر، جائزة أفضل لاعب .
These scenes 🤩@acmilan || #UCL pic.twitter.com/3kkZxeTqMe
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2023
وتأهل بن ناصر سهرة الثلاثاء رفقة ميلان إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوربا، عقب التعادل مع مضيّفه نابولي في مباراة الإياب بهدف لمثله، والفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد من تسجيل بن ناصر.