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رياضة

“الكاف” يشيد ببن ناصر

عمر سلامي
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“الكاف” يشيد ببن ناصر
ح.م
اسماعيل بن ناصر

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المتأهل مع ناديه ميلان إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وأثنى “الكاف” عبر حسابه الرسمي على تويتر، على بن ناصر، وكتب : ” لا تأمن على شباكك فثعلب الجزائر أتى لزيارتها لا محالة”.

وأضاف: ” اسماعيل بن ناصر كلمة سر الانتصارات أينما حل وأينما كان”.

وأرفق حساب الكاف، تغريدته، بمقطع فيديو لعدة مباريات لبن ناصر مع “الخضر”، في كأس أمم إفريقيا 2019 ، التي توج بها أشبال بلماضي، والتي حصد فيها اسماعيل بن ناصر، جائزة أفضل لاعب .

وتأهل بن ناصر سهرة الثلاثاء رفقة ميلان إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوربا، عقب التعادل مع مضيّفه نابولي في مباراة الإياب بهدف لمثله، والفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد من تسجيل بن ناصر.

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