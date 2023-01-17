الكاف يصدر بيانا حول غياب المغرب عن شان الجزائر

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بيانا حول عدم مشاركة منتخب المغرب في أمم أفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر، حيث كان مقررا أن يواجه منتخب السودان، في الجولة الأولى.

وقال الكاف في بيانه: “اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للبطولة الإفريقية للمحليين المقامة في الجزائر ، الاثنين، وفقا للوائح، في الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان : “قررت اللجنة أن تكون المجموعة الثالثة من ثلاثة فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب”.

وتابع الكاف في بيانه: “أحالت اللجنة المنظمة موضوع عدم حضور المغرب في المباراة المقررة الأحد ضد السودان إلى الهيئة القضائية المختصة”.

وغاب المنتخب المغربي عن شان الجزائر، بعد قيام الجامعة المغربية لكرة القدم، بعدة سيناريوهات، بداية باشتراط التنقل إلى الجزائر، عبر رحلة مباشرة إلى قسنطينة.

وقدم الكاف عدة اقتراحات للمغرب، من أجل التنقل والمشاركة، إلا أن رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، فضّل مواصلة مسرحيته المفضوحة، للتشويش والتأثير على شان الجزائر.

وكان آخر فصل من مسرحية المشاركة من عدمها، توجه لاعبي المنتخب المغربي إلى المطار لينتظروا صدور رخصة السفر إلى الجزائر قبل أن يعودوا أدراجهم، إلى جانب حملة ضد حفل الإفتتاح وتحريف لبيانات رسمية حوله.