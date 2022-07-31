الكاف يضبط البرنامج الجديد والفاف في رحلة البحث عن لقاءات ودية

تأجيل تصفيات "كان" 2023 يخلط حسابات بلماضي

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القد (الكاف)، أمس، عن البرنامج الجديد لبقية التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بطوت ديفوار، بعد قرار تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من ذات التصفيات من أجل السماح للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بالتحضير الجيد لموعد قطر المقرر انطلاقته شهر نوفمبر المقبل.

وكان قد سبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإعلان عن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا لتنطلق شهر جانفي 2024 بدلاً من جوان 2023.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس، في بيانه الذي أرسله إلى جميع الاتحادات المحلية تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 من شهر سبتمبر 2022، إلى مارس 2023، وستكون الجولة الخامسة في جوان 2023، أما الجولة السادسة فستكون في سبتمبر من العام ذاته، بحسب ما أوضحه بيان الكاف.

ويأتي قرار الهيئة الكروية القارية بتأجيل موعد إجراء الجولتين القادمتين، وإحداث تغيير في برنامج التصفيات الإفريقية استجابة لطلبات المنتخبات المتأهلة إلى كاس العالم ( تونس، المغرب، غانا، الكاميرون والسينغال) من أجل تمكينها الاستعداد في أحسن الظروف للبطولة التي تجري ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبرالقادمين.

وكان مدرب منتخب السنغال، أليو سيسيه، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن أفضل شيء من الممكن فعله لمساعدة المنتخبات الأفريقية التي تأهلت إلى كأس العالم، هو تأجيل تصفيات أمم أفريقيا 2023 لتمكينها من التحضير جيدا للحدث الكروي العالمي.

وينتظر أن تخلط قرارات الهيئة الكروية الإفريقية بتأجيل موعد التصفيات إلى السنة القادمة حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي سيضطر لإعادة النظر في مخططاته وبرنامج تحضيرات المنتخب الوطني بعدما كان ينتظر لقائي النيجر لتوجيه الدعوة للاعبين جدد، في صورة نجم ليون الفرنسي حسام عوار، ومتوسط ميدان ميلان ياسين عدلي.

في نفس السياق، سيكون الرئيس الجديد للإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف مطالب بمساعدة الناخب الوطني من خلال البحث عن لقاءات ودية تحضيرية للمنتخب الوطني، وهذا لتعويض لقائي النيجر المؤجلين.

في ذات الصدد، أكدت عديد التقارير الصحفية عن مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب إيطاليا، قد تبرمج بنسبة كبيرة على ملعب وهران الجديد، شهر سبتمبر المقبل.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة عن إمكانية برمجة مباراة ودية ثانية أمام منتخب الأرجنتين قد تكون خارج الجزائر.

يذكر أن الناخب الوطني كان أكد في آخر ندواته الصحفية عن تلقي الإتحاد الجزائري لكرة القدم لعدة عروض من طرف منتخبات عالمية ترغب في برمجة لقاءات ودية أمام المنتخب الوطني، ومن بينها منتخب بلجيكا، إيطاليا