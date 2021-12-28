الكاف يطبق تقنية الفار في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

تم استعماله في ربع نهائي الدورة السابقة بمصر

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تطبيق تقنية الفار ابتداءً من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون على 6 ملاعب، من يوم 9 جانفي وحتى 6 فيفري2021، وهو ما أكدته مصادر صحفية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبق تقنية الفيديو في النسخة السابقة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 من منافسات دور ربع النهائي وليس دور المجموعات، وجاء قرار كاف الجديد للتقليل من الأخطاء التحكيمية في المسابقة القارية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنتخبات المشاركة.

وكان “الكاف” قد أوضح سبب موافقته على السماح للاعبين المحترفين في أوروبا بالانضمام بشكل متأخر إلى معسكرات منتخباتهم قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على ضرورة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم قبل 14 يومًا من انطلاق أي بطولة قارية أو كأس العالم، وهو ما يعني أن اللاعبين سينضمون يوم 27 ديسمبر الجاري، لكن “كاف” وافق على التجاوز عن هذا البند في لوائح الفيفا، لضمان إقامة البطولة بعدما أصر الاتحاد الأفريقي على انطلاقها في موعدها، رغم طلب رابطة الأندية الأوروبية بتأجيل البطولة بسبب جائحة كورونا وانتشار الإصابة بها في القارة العجوز في الوقت الحالي.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سبب الموافقة على تجاوز هذا البند في لوائح الفيفا في خطاب أرسله أمس، إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: “اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم”.

وبناء عليه وافق كاف على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى منتخبات بلادهم عقب يوم 3 يناير المقبل بعد المشاركة في مباريات فرقهم بالدوريات المحلية، وهو ما ينطبق على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الذي سيشارك مع فريقه ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم 3 جانفي.

وجاء قرار “كاف” بعد الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها البطولة فيما يخص موعد إقامتها في منتصف الموسم بالمسابقات الأوروبية، نظرًا لتواجد عدد كبير من اللاعبين الأفارقة ينشطون في مختلف المسابقات الأوروبية.