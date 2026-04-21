“الكاف” يطلق إنذارًا قبل أمم إفريقيا 2027

المنافسة ستجرى في كينيا وأوغندا وتنزانيا

قبل عام واحد من الموعد المحدد، أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنذارًا للدول الثلاث المستضيفة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وبينما أصبحت مواعيد البطولة معروفة منذ أيام (من 19 جوان إلى 18 جويلية 2027)، فإن التصريحات الرسمية داخل الكاف تبدو متناقضة مع القلق المتزايد في الكواليس.

وبحسب موقع “كورة” نقلا عن عديد المصادر الصحفية أن الكاف أرسل وثيقة هذا الأسبوع إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا. وفي كينيا، تم تأجيل تسليم ملعب تالانتا في نيروبي من نهاية 2025 إلى جويلية 2026 على أقصى تقدير، دون ضمان أن يتم احترام هذا الموعد. أما في أوغندا، فإن الأشغال تتأخر أيضًا، سواء في بناء ملعب هويما سيتي الجديد أم في تجديد ملعب مانديلا الوطني.

وأكد الكاف أن الملاعب المقترحة من جانب أوغندا، لا تستوفي متطلبات الفئة الرابعة الخاصة بالكاف، وهي أعلى مستوى للاعتماد.

وفي تنزانيا، تبدو الوضعية أقل خطورة، لكن التحدي الكبير يكمن في تنسيق البنية التحتية بين الدول الثلاث، من حيث الإيواء والنقل والخدمات اللوجستية. وعلى هامش زيارة الأمين العام المؤقت للكاف، سامسون أدامو إلى نيروبي، أعلن وزير الرياضة الكيني ساليم موفوريا عن اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل، لإزالة القرارات السياسية الحاسمة التي تعرقل التقدم.