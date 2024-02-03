“الكاف” يعاقب الحكم آتشو ويبعده عن بقية لقاءات “الكان”

كان قد حرم الجزائر من ضربة جزاء أمام بوركينا فاسو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فرض عقوبة على الحكم الغابوني بيير آتشو، بإبعاده نهائيا من البطولة، بعد الشكوى التي تقدم بها كل من منتخبي كوت ديفوار والسنغال ضده، بسبب قراراته في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وحسب موقع “إفريقيا سبورتس”، فإن السبب الحقيقي وراء عقوبة الحكم الغابوني يعود إلى عدم منحه بطاقة حمراء ضد ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال في بداية المباراة ضد كوت ديفوار، بعد ما تدخل بشكل عنيف للغاية على منافسه، ولم يطلب تقديم النصيحة أو المشورة عبر تقنية الفيديو المساعد “فار”. وأردف بالقول إن السبب الثاني الذي يقف وراء استبعاد الحكم يعود إلى عدم منحه ضربة جزاء صحيحة إلى إسماعيل سار نجم منتخب السنغال، الذي تعرض للعرقلة بشكل واضح على يد أحد منافسيه في منتخب كوت ديفوار.

وتواجد الحكم الغابوني مرتين في غرفة الفار في المباريات التي لعبها “الخضر” في كأس إفريقيا الجارية بكوت ديفوار الأولى أمام بوركينا فاسو والثانية أمام موريتانيا، في سابقة تاريخية لحكم يدير لقاءين على التوالي لنفس المنتخب، حيث كان وراء عدم احتساب ثلاث ضربات جزاء لرفقاء محرز في مباراة “البوركينا”، ولم يتدخل لدى الحكم الرئيسي للإعلان عن ضربة جزاء على سليماني بعد مسكه من طرف مدافع موريتاني.

وكان رئيس الفاف وليد صادي قد قدّم شكوى للاتحاد الإفريقي بعد لقاء بوركيناف فاسو، حيث تبين أن الحكم حرم الخضر من ثلاث ركلات جزاء صحيحة، والغريب أن حكم تقنية الفيديو المساعد، كان يذكر الحكم الرئيسي بلقطات منتخب بوركينا فاسو ويتغاضى عن لقطات الخضر.