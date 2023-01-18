“الكاف” يعتبر منتخب المغرب خاسرًا في مواجهاته الثلاث

المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بيانًا يعتبر فيه المنتخب المغربي خاسرًا (0 – 3) في مواجهات منتخبات السودان، غانا، مدغشقر، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الجزائر 2022”.

وانسحب منتخب المغرب لعدم تلقيه ردًا من “الكاف” بشأن إمكانية سفر المنتخب مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية إلى الجزائر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر سابقًا بيانًا بشأن عدم مشاركة منتخب المغرب في أمم إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر، حيث كان مقررًا أن يتقابل أسود الأطلس مع السودان. وقال الكاف في بيان: “اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجزائر 2022، وفقًا للوائح في الجزائر العاصمة، وقررت اللجنة أن تكون المجموعة الثالثة من ثلاث فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب”. وأحالت اللجنة المنظمة موضوع عدم حضور المغرب في المباراة المقررة ضد السودان إلى الجهة المختصة. وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، الموزمبيق. بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، السنغال. وفي المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، غانا. وفي المجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانيا. وأخيرًا في المجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو برازافيل، النيجر. واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي تُوج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون ردٍ. ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكانت الكاف قد باشرت الإجراءات القانونية تحسبا لمعاقبة المنتخب المغربي، على خلفية انسحابه من المشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان 2022)، الجارية بالجزائر إلى غاية 4 فيفري المقبل، مثلما أكدته الشروق في عدد أمس، حيث أحالت ملف انسحاب المنتخب المغربي للمحليين إلى اللجنة القضائية المختصة للكاف، لدراسة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا للوائح الهيئة الكروية القارية التي تنص على معاقبة أي منتخب ينسحب من البطولة قبل انطلاقتها بمبلغ 5 آلاف دولار (حوالي 100 مليون سنتيم بالعملة الوطنية)، مع حرمانه من المشاركة في النسخة القادمة من ذات البطولة.