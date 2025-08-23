-- -- -- / -- -- --
الكاف يعدل اللوائح ويسمح للاعبين بتمثيل فريقين في نفس النسخة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا عن تعديل في لوائح قيد اللاعبين، يتيح بموجبه لأي لاعب شارك سابقًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، الانتقال لتمثيل نادٍ آخر خلال نفس النسخة من البطولتين.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحديثات الكاف للوائح تنظيم المسابقات، ومن شأنه أن يمنح الأندية مرونة أكبر في تدعيم صفوفها خلال فترات القيد، حتى وإن كان اللاعب قد شارك مع فريق آخر في نفس البطولة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل كبير على سوق الانتقالات داخل القارة، خاصة بالنسبة للأندية التي تتطلع لتعزيز صفوفها خلال الأدوار الإقصائية.

ويهدف هذا التعديل إلى منح الأندية الإفريقية مرونة أكبر في تعزيز صفوفها خلال فترات القيد، خاصةً خلال الأدوار الإقصائية من البطولات القارية، حتى لو كان اللاعب قد شارك بالفعل مع فريق آخر في نفس البطولة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة نشاط سوق الانتقالات للاعبين داخل القارة الإفريقية، حيث ستسعى الأندية لتدعيم صفوفها بلاعبين ذوي خبرة شاركوا بالفعل في البطولات القارية.

ويشمل التعديل اللاعبين الذين شاركوا في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. يسمح للاعب بتمثيل نادٍ آخر في نفس النسخة من البطولة، حتى لو كان قد لعب بالفعل مع فريق آخر في نفس البطولة.

