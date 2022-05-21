الكاف يعطي تعليمات صارمة لغوميز حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد المهازل التحكيمية المتكررة للغامبي غاساما

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” المهمة للحكم الجنوب إفريقي فيكتور ميغيل غوميز، لقيادة نهائي كأس عصبة الأبطال، المنتظر يوم الاثنين 30 ماي 2022، في ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

ويساعد فيكتورغوميز كل من مواطنه زاخيل توسي وسورو فاتسون من دولة ليسوتو، كحكمي الراية، والتونسي صادوق السالمي حكما رابعا.وسيتولى مهمة حكام غرفة “VAR” كل من التونسيين هيثم قيراط وخليل حساني.

وشارك غوميز (39 عاما). في عديد البطولات القارية والدولية، كان آخرها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، بين مصر والسنغال، والتي توج بلقبها “أسود التيرانغا” لأول مرة في تاريخ الكرة السينغالية.

وسبق لفيكتور غوميز أن أدار العديد من المباريات للوداد والأهلي خلال السنوات الأخيرة، منها مباراة جمعت بينهما في إياب نصف نهائي نسخة 2020، وانتهت بفوز الاهلي 3-1 في القاهرة.

وحسب موقع “المصري اليوم” ونقلا عن مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن الكاف طلب تحديد إقامة الحكم الذي سيدير اللقاء في مكان سري بعيدا عن الضغوط الجماهيرية التي قد تحدث له قبل خوض المباراة، وطلب مسؤولو الكاف من لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إعطاء الحكم غوميز تعليمات أهمها الصرامة مع اللاعبين وعدم الانصياع للضغوط الجماهيرية التي قد يتعرض لها الحكم في الفترة المقبلة،حتى لا تتكرر المهازل التحكيمية التي قام بها مؤخرا عديد الحكام الأفارقة وعلى رأسهم غاساما الذي كان سببا في اقصاء الجزائر من المشاركة في المونديال، وأهلي طرابلس الليبي من التواجد في نهائي كأس الكاف..

تبقى الإشارة إلى أن الحكم الجنوب إفريقي، قاد قبل 6 أيام مباراة الوداد ضد بترو أتلتيكو الأنغولي برسم إياب نصف نهائي العصبة الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مكنت الوداد من العبور إلى المباراة النهائية، بعدما فاز بثلاثة اهداف لواحد في لقاء الذهاب على أرضية ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا.