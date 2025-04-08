الكاف يعقد اجتماعا “طارئا” مع الأندية المشاركة في المنافسة القارية

ثلاثة أندية جزائرية تتنافس للتواجد في المربع الذهبي

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اجتماعا “طارئا” يتعلق بالأمن والسلامة وذلك قبل انطلاق منافسات إياب ربع نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وذكر الكاف فى بيان عبر موقعه الرسمى: “قبل مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي 2024/25، عقد قسم السلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا استراتيجيا مع الاتحادات الأعضاء ذات الصلة وكبار مسؤولي الأندية وأصحاب المصلحة المختلفين المشاركين في الأندية الستة عشر المتبقية في المسابقة هذا الأسبوع”.

وقال الدكتور كريستيان إيميروا، رئيس إدارة السلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز تنسيق الإجراءات، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، ومواصلة تحسين الترتيبات التشغيلية الموضوعة لدور الثمانية والمراحل التالية من مسابقات الاتحاد الإفريقي للأندية.

وشدد الدكتور إيميروا على أهمية قيام الكاف بجمع الأندية وممثليها رفيعي المستوى، بما في ذلك مسؤولي الأمن، لمراجعة الخطط التي يتم تنفيذها لهذه المباريات بشكل شامل، الهدف الرئيسي هو ضمان تطبيق صارم للتدابير الأمنية في الملاعب، وبالتالي ضمان حماية المشجعين واللاعبين، وكذلك عامة الناس.

خلال هذا الاجتماع، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التزامه الراسخ بخلق بيئة آمنة في الملاعب الرياضية، لصالح اللاعبين والمسؤولين وأصحاب المصلحة والجماهير.

تم إجراء مراجعة لبعض الحوادث الأخيرة التي اعتبرت غير مقبولة، والتي وقعت في ملاعب مختلفة، حيث أدت أعمال شغب معزولة إلى تعطيل السير للمباريات.

علما أن ثلاثة أندية جزائرية ستشارك اليوم في المنافسة الإفريقية، حيث

سيلعب فريق مولودية الجزائر لكرة القدم اليوم الاربعاء بملعب أورلاندو ستاديوم بمدينة جوهانسبورغ في مهمة قلب الموازين أمام نادي أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في ربع نهائي إياب رابطة أبطال افريقيا، من اجل افتكاك تأشيرة المرور إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار بثبات نحو دور نصف النهائي، علما أن مباراة الذهاب عرفت خسارة المولودية في عقر دارها بهدف لصفر، في حين يلتقي فريقا اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة لكرة القدم ايضا اليوم الاربعاء بملعب 5 جويلية بمناسبة إياب دور ربع النهائي لمنافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية، في لقاء واعد ويعد بكثير من الندية من أجل ضمان مكان في المربع الذهبي ومواصلة المشوار في هذه المنافسة، وكانت المواجهة الأولى انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة.