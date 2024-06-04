“الكاف” يعلن انطلاق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”

مولودية الجزائر الوحيد الذي ضمن مشاركته في المنافسة القارية

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ”كاف”، موعد انطلاق بطولات الموسم الرياضي الجديد، وبالتحديد بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”.

ومن المنتظر أن تشارك الجزائر في هذه المنافسة بأربعة أندية، فريقان في رابطة الأبطال حيث تأكّد مشاركة نادي مولودية الجزائر باعتباره بطل الموسم الحالي، في حين يبقى الصراع على أشده بين فريقي شباب بلوزداد، وشباب قسنطينة حيث يحتلان المرتبة مناصفة بـ49 نقطة، وهذا قبل نهاية الموسم الكروي المقرر يوم 15 جوان بثلاث جولات.

أما في كأس “الكاف”، فلا زالت الأمور غامضة، حيث سيشارك الفريقان اللذان يحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة، وقد يكون بنسبة كبيرة إما شباب قسنطينة أو شباب بلوزداد أما الفريق الرابع، سيكون إما اتحاد العاصمة الذي يحتل المرتبة الرابعة بـ43 نقطة أو وفاق سطيف الذي يحتل المرتبة الخامسة بـ42 نقطة وبدرجة أقل نادي بارادو الذي يحتل المرتبة السادسة بـ39 نقطة.

وستبدأ المنافسة القارية للأندية 2024/2025 بالدور التمهيدي المقرر في الفترة من 16 إلى 18 أوت 2024. ومن المقرر أن تقام مراحل المجموعات بين أكتوبر وديسمبر 2024، فيما ستقام مراحل خروج المغلوب والنهائي في كلتا المسابقتين في الفترة ما بين مارس وماي 2025.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه، أن الاتحادات الأعضاء الـ12 الأعلى تصنيفا وفقا لمؤشر “الكاف” ستكون قادرة على دخول ناديين في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن الاتحادات الوطنية الـ12 الأعلى تصنيفا هي: جنوب إفريقيا والجزائر وأنغولا وساحل العاج ومصر وليبيا والمغرب ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان وتونس وتنزانيا.

وبخصوص مواعيد تسجيل الأندية للاعبيهم، فقد فتحت “الكاف” للاتحادات الأعضاء مرحلة تسجيل أنديتها المتأهلة للمشاركة في المنافستين، في نظام إدارة المسابقات في “الكاف”.

وتابعت أن إجراءات التسجيل حدّدت في الفترات الأربع المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة، فمن 1 جويلية حتى 20 من جويلية: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الأول، ومن 21 جويلية حتى 31 أوت اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني، ومن 1 سبتمبر حتى 30 من الشهر ذاته: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات، ومن 1 جانفي 2025 حتى 31 من الشهر ذاته: يمكن إضافة 7 لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك 4 بدائل.

وأشارت “الكاف” إلى أنه بخصوص صيغة المنافسة، فإن إضافة دور تمهيدي ثان في كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم سيبقى ملغى، كما أن الأندية المقصاة في الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا لن تتحول للمشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية، وأن الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية ستخوض مباشرة دور المجموعات في المنافسة.