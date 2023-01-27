الكاف يعلن عن زيادة هامة في قيمة جوائز “شان الجزائر”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن زيادة هامة في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين “شان الجزائر”.

وكشف “الكاف”، في موقعه الرسمي بأن القيمة المالية للفائز في بطولة الأمم الإفريقية شان الجزائر 2022، سترتفع بنسبة 60 بالمائة

وأكد رئيس الكاف باتريس لاموتسيبي أن القرار يتماشى مع استراتيجية الكاف لزيادة القيمة التجارية للمسابقات الإفريقية.

وسيحصل الفائز بكأس هذا العام على مليوني دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي الذي حصل عليه البطل السابق قبل عامين.

وسيحصل الوصيف على 800 ألف دولار أمريكي بينما سيحصل الفريقان صاحب المركزين الثالث والرابع على 500 ألف دولار لكل منهما.

وستحصل الأطراف الأربعة التي تفشل في التقدم بعد الدور ربع النهائي على 400 ألف دولار لكل منها بينما سيحصل كل من البلدين اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق.

وستربح الفرق التي تم تصنيفها في جميع المجموعات 200 ألف دولار لكل منها.