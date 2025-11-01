“الكاف” يعلن عن مواعيد مباريات الملحق المؤهل لمونديال 2026..

ستُلعب بين 13 و16 نوفمبر الجاري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد مباريات ملحق التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026. وستُلعب هذه البطولة المصغرة في المغرب بين 13 و16 نوفمبر الجاري المقبل، بحسب بيان للاتحاد.

وتخوض المباريات، في المغرب على ملعبَي “البريد” و”الأمير مولاي الحسن”، منتخبات الكاميرون والكونغو الديمقراطية والغابون ونيجيريا. ويلتقي في نصف النهائي الأول، يوم 13 نوفمبر، منتخبا نيجيريا والغابون، وفي الثاني الكاميرون والكونغو الديمقراطية.

وسيتأهل الفائز إلى بطولة الملحق القاري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، التي ستُقام في شهر مارس 2026، من أجل المنافسة على المقعد العاشر والأخير المُخصص لإفريقيا في كأس العالم 2026.

وستشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من القارات جميعًا، للمنافسة على مقعدين متبقيين للصعود إلى المونديال. وبوصفها أولى المجموعات التسع بالقارة السمراء، تأهلت إلى المونديال رسميًا مصر والمغرب وتونس والسنغال وكوت ديفوار والرأس الأخضر وغانا وجنوب إفريقيا والجزائر. وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بين 11 جوان و19 جويلية 2026.

وتُجرى مراسم سحب قرعة البطولة في واشنطن يوم 5 ديسمبر 2025. وللمرة الأولى في تاريخ الساحرة المستديرة سيشارك 48 منتخبًا في البطولة القادمة بعد أن كانت 32.