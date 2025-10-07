“الكاف” يعود لتحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، عن عودتها إلى تحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي، مسجلة نموا ماليا كبيرا في إطار استراتيجية التحول التي اعتمدت سنة 2021. جاء هذا الإعلان خلال الجمعية العامة العادية 47 لـ”الكاف”، التي انعقدت في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب بيان الهيئة الكروية القارية، سجلت “الكاف” أرباحا صافية قدرها 9.48 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023–2024، وهي أول أرباح يتم تحقيقها منذ عدة سنوات. ويعكس هذا الإنجاز ارتفاعا قويا في العائدات التجارية بفضل الشعبية العالمية المتزايدة لكرة القدم الإفريقية، وانضمام رعاة جدد إلى جانب تطبيق ضوابط مالية صارمة من قبل مسؤولي “الكاف”.

وقامت “الكاف” خلال الجمعية العامة العادية 47 في كينشاسا، بالإضافة إلى إعلان الأرباح لأول مرة منذ سنوات، بزيادة كبيرة في الاستثمارات المخصصة للمسابقات، مبالغ الجوائز، والدعم المالي لاتحادات المناطق والاتحادات الأعضاء، فضلا عن الإنفاق على برامج التطوير.

يعكس هذا التحول الإستراتيجي يضيف نفس البيان، قوة النهج التجاري الجديد لـ”الكاف” والتزامه بضمان استفادة اللاعبين، الأندية والاتحادات الأعضاء مباشرة من النمو المالي.

وارتفعت إيرادات “الكاف” إلى 166.42 مليون دولار أمريكي، في حين توزعت أولويات الإنفاق بما يتماشى مع تطوير كرة القدم على النحو التالي:مبالغ الجوائز (81 مليون دولار)، تنظيم البطولات (19 مليون دولار)، تطوير كرة القدم (35 مليون دولار) الحوكمة والإدارة (21 مليون دولار).

وبحسب نفس المصدر، ارتفع عدد رعاة وشركاء “الكاف” إلى 16 خلال موسم 2024–2025، مما يضمن بقاء كرة القدم الإفريقية منصة متميزة للعلامات التجارية العالمية.

علما أنه تم تعيين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، السيد وليد صادي، نائبا لرئيس لجنة الملاعب والأمن للاتحاد الدولي (الفيفا)، حسب ما أفادته الهيئة الكروية الجزائرية في موقعها الرسمي على الإنترنت.

المسؤول الأول على شؤون رياضة كرة القدم الوطنية يواصل تدعيم حضوره في الهيئات الكروية الدولية، اذ أنه عضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للكرة القدم (كاف)، ونائب رئيس في اتحاد شمال إفريقيا وكذا عضوا في الاتحاد العربي لكرة القدم.

كما تم تعيين الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، السيد نذير بوزناد، عضوا في لجنة كرة القدم داخل القاعات، فيما التحقت السيدة سليمة بن عيستي، مديرة المالية بالاتحاد الجزائري، بفريق الفيفا للاستشارات التجارية والتسويق. وشارك السيد وليد صادي، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في أشغال الجمعية العامة الـ47 للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم.